Parma-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli torna in campo al “Tardini” per affrontare il Parma nella 34ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva e continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica. La sfida è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15:00 e potrebbe risultare decisiva nella lotta scudetto. I partenopei di Antonio Conte cercano continuità e punti pesanti, i ducali vogliono continuare a far bene tra le mura amiche: una sfida che promette intensità e possibili sorprese.
Napoli in grande forma: sei vittorie consecutive nel mirino
La striscia positiva degli azzurri è arrivata in un momento chiave della stagione, coinciso con due fattori determinanti: l’uscita dalle competizioni infrasettimanali e il progressivo recupero dei giocatori infortunati.
Il ritorno dei cosiddetti “Fab Four” ha restituito equilibrio e qualità alla squadra di Antonio Conte:
- Scott McTominay (5 partite saltate)
- Stanislav Lobotka (8 partite)
- Frank Anguissa (24 partite)
- Kevin De Bruyne (28 partite)
Tutti rientrati per il finale di stagione, in un momento in cui la corsa al titolo resta apertissima.
Parma-Napoli: le parole di Cuesta
Alla vigilia del match, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha sottolineato l’approccio della squadra: “Cerchiamo di vincere ogni partita con umiltà e fiducia. Vogliamo una prestazione di coraggio e personalità. Il calcio dipende dagli episodi, dobbiamo essere bravi a leggere la gara”. Un messaggio chiaro in vista di una sfida complessa contro una delle squadre più in forma del campionato.
Situazione in classifica e incroci scudetto
La giornata potrebbe risultare decisiva anche per gli equilibri al vertice: il Milan ha ormai perso contatto con la corsa al titolo, mentre l’Inter è attesa da una trasferta insidiosa contro il Como. Il Napoli, dunque, ha l’occasione di consolidare la propria posizione.
Dove vedere Parma-Napoli in TV e streaming
La partita Serie A tra Parma e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale live dell’incontro sui principali portali sportivi.
Probabili formazioni Parma-Napoli
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege.
Allenatore: Cuesta
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund.
Allenatore: Conte
Dirige la gara Di Bello (Brindisi), assistenti Rossi e Mastrodonato. Quarto uomo Collu, VAR Abisso e AVAR Marini.