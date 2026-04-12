Parma-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli torna in campo al “Tardini” per affrontare il Parma nella 34ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva e continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica. La sfida è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15:00 e potrebbe risultare decisiva nella lotta scudetto. I partenopei di Antonio Conte cercano continuità e punti pesanti, i ducali vogliono continuare a far bene tra le mura amiche: una sfida che promette intensità e possibili sorprese.

Napoli in grande forma: sei vittorie consecutive nel mirino

La striscia positiva degli azzurri è arrivata in un momento chiave della stagione, coinciso con due fattori determinanti: l’uscita dalle competizioni infrasettimanali e il progressivo recupero dei giocatori infortunati.

Il ritorno dei cosiddetti “Fab Four” ha restituito equilibrio e qualità alla squadra di Antonio Conte:

Scott McTominay (5 partite saltate)

(5 partite saltate) Stanislav Lobotka (8 partite)

(8 partite) Frank Anguissa (24 partite)

(24 partite) Kevin De Bruyne (28 partite)

Tutti rientrati per il finale di stagione, in un momento in cui la corsa al titolo resta apertissima.

Parma-Napoli: le parole di Cuesta

Alla vigilia del match, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha sottolineato l’approccio della squadra: “Cerchiamo di vincere ogni partita con umiltà e fiducia. Vogliamo una prestazione di coraggio e personalità. Il calcio dipende dagli episodi, dobbiamo essere bravi a leggere la gara”. Un messaggio chiaro in vista di una sfida complessa contro una delle squadre più in forma del campionato.

Situazione in classifica e incroci scudetto

La giornata potrebbe risultare decisiva anche per gli equilibri al vertice: il Milan ha ormai perso contatto con la corsa al titolo, mentre l’Inter è attesa da una trasferta insidiosa contro il Como. Il Napoli, dunque, ha l’occasione di consolidare la propria posizione.

Dove vedere Parma-Napoli in TV e streaming

La partita Serie A tra Parma e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale live dell’incontro sui principali portali sportivi.

Probabili formazioni Parma-Napoli

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege.

Allenatore: Cuesta

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund.

Allenatore: Conte

Dirige la gara Di Bello (Brindisi), assistenti Rossi e Mastrodonato. Quarto uomo Collu, VAR Abisso e AVAR Marini.