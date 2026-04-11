Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0: Esposito regala i tre punti ai rossoblu

Il Cagliari fa un passo avanti verso la salvezza. Contro la Cremonese, ai sardi basta una rete di Sebastiano Esposito al 63′ per intascare tre punti fondamentali per restare in Serie A. Si fa invece dura per i i grigiorossi, che navigano appena sopra la zona retrocessione.

Cagliari pericoloso già in avvio

Con la vittoria della Domus Arena, i rossoblu di Pisacane si rialzano in classifica portandosi a quota 33 punti come il Genoa e a +5 proprio sull’accoppiata Cremonese–Lecce, terzultime. Parte bene la squadra di casa nel primo tempo: dopo appena 3 minuti, Palestra cerca lo specchio della porta e si rende pericoloso. Cresce la Cremonese con il passare dei minuti: grigiorossi in due occasioni vicini al gol del vantaggio. Ospiti molto attenti con Baschirotto e compagni in fase difensiva, mentre nel Cagliari da segnalare l’infortunio di Mazzitelli dopo la mezz’ora di gioco; al suo posto entra Adopo.

Nel secondo tempo, spinto dal pubblico, il Cagliari inizia a giocare con maggiore determinazione e dopo un paio di occasioni non concretizzate, al 63′ è Sebastiano Esposito a sbloccare il risultato con un colpo di testa da posizione defilata su cross dalla destra di Ze Pedro. La Cremonese prova a reagire, ma è ancora il Cagliari sulle ali dell’entusiasmo a rendersi pericoloso con le sgroppate del solito Palestra. Giampaolo prova a inserire tutti i suoi attaccanti a disposizione, ma deve ringraziare un grande Audero quando, a un quarto d’ora dalla fine, compie un autentico miracolo su un colpo di testa a colpo sicuro di Deiola. Nel finale inutile assalto della Cremonese alla porta di Caprile: il Cagliari si difende e porta a casa i tre punti. Da segnalare il ritorno in campo di Belotti dopo un lungo infortunio: il Gallo non giocava da settembre.