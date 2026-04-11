Atalanta-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 11 aprile, la Juventus di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. I bianconeri affrontano in trasferta l’Atalanta, in un match valido per la 32esima giornata della serie A. La Juve non può permettersi passi falsi se vuole tenere viva la possibilità di qualificarsi in Champions raggiungendo il quarto posto, attualmente occupato dal Como di Fabregas.

Spalletti: “Rinnovo senza esitazione, volevo vedere Juve da dentro”

“Allora, io quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un po’ un modo come dire: ‘frequentiamoci un po’, stiamo un po’ insieme, conosciamoci. E poi piano, saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto’. Io ho accettato senza nessuna esitazione”. Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti nel suo discorso alla squadra dopo il rinnovo fino al 2028. “Volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia qui e di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l’idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e vogliosi di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia e ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, ogni volta che vedo voi vedo la Juve, per cui ho ritenuto più importante, prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni”, ha proseguito.

“Voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori, ve lo dico oggi e naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare, ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto. E’ chiaro che c’è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine. Ora naturalmente andiamo, dai, forza ad allenarsi”, ha concluso.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David.

Atalanta-Juventus: orario e dove vederla

Atalanta-Juventus è in programma alle 20.45, ultimo anticipo del sabato, allo stadio di Bergamo. Sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn e su quelli SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su Now.