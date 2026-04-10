Lautaro, infortunio per il capitano dell’Inter: cosa si è fatto

Tegola per l’Inter, che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel match di domenica sera contro il Como, partita che potrebbe risultare decisivo per la corsa scudetto e Champions.

Il club nerazzurro fa sapere che l’attaccante argentino “si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

Le parole di Milito: “Chivu è l’uomo giusto, Lautaro ha una mentalità eccezionale”

“Lautaro Martinez ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte del Racing sono sempre aperte. Lautaro ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale”, ha detto Diego Milito, ex attaccante nerazzurro ed eroe del Triplete del 2010. L’argentino è stato ospite di Giorgia Rossi su Dazn. “Tanti miei compagni erano già allenatori in campo: sicuramente Cristian Chivu è l’uomo giusto per l’Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato. Vi assicuro invece che sentiremo ancora tanto parlare di Thiago Motta: è fortissimo e avrà modo di dimostrarlo”, ha aggiunto Milito, presidente del Racing Club.