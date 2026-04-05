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lunedì 6 aprile 2026

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Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che Adams

Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che Adams
Un momento di Pisa-Torino. (Photo By Alessandro La Rocca/ LaPresse)
Alberto Zanello
Alberto Zanello
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Per il Toro salvezza ormai certa, mentre i toscani restano sul fondo della classifica

Il Torino passa per 0-1 sul campo del Pisa. Per i granata si tratta di una vittoria fondamentale, perché ipoteca la salvezza salendo a quota 36 punti, momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione.

Dopo un primo tempo povero di emozioni, decisiva la rete da due passi di Adams al 35′ della ripresa. In precedenza, sullo 0-0, clamoroso errore di Tramoni, solo davanti a Paleari. I toscani restano fermi a 18 punti, con un solo successo raccolto nelle ultime cinque partite: per la salvezza ora serve un miracolo.

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