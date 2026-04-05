Inter-Roma, oggi in Serie A: orario, dove vederla e probabili formazioni

Inter-Roma è il big match della 31‭ᵃ giornata di Serie A, oggi 5 aprile 2026 il campionato scende in campo anche nel giorno di Pasqua. Dopo la clamorosa eliminazione dell’Italia dai prossimi mondiali, e il conseguente caos in Figc che ha portato alle dimissioni di Gravina, Gattuso e Buffon si torna a giocare. Non solo la partita di San Siro, però, accenderà la domenica pasquale. Nel pomeriggio, infatti, spazio anche a Cremonese-Bologna e Pisa-Torino, scontri incrociati tra la testa della classifica, le zone europee e la parte bassa della graduatoria. Ieri i primi anticipi, chiusi con il pareggio dell’Olimpico tra Lazio-Parma.

Cremonese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Giampaolo ospita i rossoblu, dopo un’ottima prima parte di stagione i grigiorossi sono precipitati in classifica e ora devono lottare per non tornare in Serie B. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Djuric, Bonazzoli. All. Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

L’orario della partita è quello canonico delle 15, il match sarà possibile vederlo in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.

Pisa-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla

Scontro salvezza all’Arena Garibaldi, il Pisa ha poche speranze di restare in Serie A ma non vuole smettere di combattere, mentre la squadra di D’Aversa rischia di rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere anche se – al momento – sembra a distanza di sicurezza. Ecco le probabili formazioni

Pisa (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Loyola, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Moreo. All. Hiljemark.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D’Aversa.

L’orario della partita è quello delle 18, il match sarà visibile in tv e streaming su Sky Sport e sulla piattaforma di Dazn.

A Pisa il Gioco del Ponte è una tradizione secolare che ogni anno riunisce la città sul Ponte di Mezzo.



Due fazioni cittadine, Tramontana (nord) e Mezzogiorno (sud), si affrontano spingendo sul ponte un carrello su binari: una contro l’altra, cercando di avanzare e respingere… pic.twitter.com/Ypc00DVNEv — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 4, 2026

Inter-Roma: il pronostico

La sconfitta nel derby e i pareggi con Atalanta e Fiorentina hanno riaperto la lotta scudetto nelle ultime tre giornate, riportando Milan e Napoli a -6 e -7 dall’Inter. Per evitare di averle addosso, gli uomini di Christian Chivu devono battere, nel match di Pasqua domenica sera a San Siro, una Roma che ha ritrovato la vittoria all’Olimpico contro il Lecce dopo un pareggio e due sconfitte. I nerazzurri hanno sconfitto i giallorossi otto volte negli ultimi dieci precedenti in Serie A e, secondo i bookie, la tradizione proseguirà. Il segno, riporta Agipronews, «1» paga infatti 1,63 su Snai e 1,64 su William Hill, con il pareggio (che manca gennaio 2021) a 3,75 e il colpo esterno giallorosso, come nell’ultimo scontro diretto a Milano, a 5,50 volte la posta. L’Under, uscito quattro volte nelle ultime cinque sfide, è in leggero vantaggio, a 1,85, sull’Over, indicato a 1,89. Fra i risultati esatti in ‘pole’ in lavagna, a 6,75, un nuovo 1-0 come nell’ultima vittoria interna nerazzurra (29 ottobre 2023) mentre un altro 0-1 romanista, dopo quello del 27 aprile 2025, paga 15,00. Vale invece 18,00 volte la giocata il 2-2, esito dell’ultimo incontro finito in pareggio. Pronto al rientro Lautaro Martinez dopo oltre un mese e mezzo d’infortunio. Il capocannoniere del campionato comanda, in quota goal, a 2,14 per il suo quindicesimo centro. In scia, a 2,27, il compagno di reparto Marcus Thuram per interrompere un digiuno di sei giornate. Fra gli ospiti, Gian Piero Gasperini si affida a Donyell Malen, offerto a 3,32 per l’ottavo sigillo in maglia giallorossa. Dovrebbe tornare a disposizione anche Matias Soulè, match winner dell’ultima sfida a San Siro, costata lo scudetto all’Inter. Una nuova marcatura dell’argentino paga 4,50.

Chivu: “Siamo primi in classifica, drammi per un pareggio solo qui”

“I risultati fanno parte di questa maratona che è il campionato, c’è stato un ritmo molto buono. Certi drammi per un pareggio si fanno solo con l’Inter, non con altre squadre. E’ ovvio che volevamo di più però ci prendiamo quello che abbiamo meritato fino ad ora. Siamo primi in classifica, siamo riusciti ad essere competitivi”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Roma.

Riascolta subito le dichiarazioni di Mister Cristian Chivu alla vigilia di #InterRoma 🎧🖤💙



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Gasperini: “Mi auguro di restare, ma devono essere tutti soddisfatti”

“Se sarò ancora l’allenatore della Roma il prossimo 1 luglio? Mi auguro sinceramente che si possa continuare a fare un percorso, non devo essere solo soddisfatto io ma tutte le componenti. Intanto giochiamo con l’Inter, poi sul 1° luglio non lo so”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter.

Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Il match clou della 31‭ᵃ di Serie A inizia alle 20.45, la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn.