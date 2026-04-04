Verona-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Verona-Fiorentina oggi, sabato 4 aprile, alle 18 è il secondo match di una 31sima giornata di serie A che riparte dopo la “tragedia” nazionale della mancata qualificazione ai Mondiale per la terza volta di fila. I veneti si giocano le ultime flebili speranze di restare in serie A. La squadra di Sammarco nel 2026 ha collezionato una sola vittoria, a Bologna, con 3 pareggi, e ora la zona salvezza è distante 9 punti quando sono solo 8 le giornate alla fine.

La Viola dal canto suo nonostante la rimonta non può ancora dormire sonni tranquilli. La retrocessione è lì a soli due punti e al Bentegodi serve una vittoria per non ricominciare tutto da capo. La notizie positive arrivano da Kean, forse l’unico a tornare carico dalla nazionale, in forma come non si era mai visto in questa sfortunata stagione. La squadra di Vanoli deve confermare la serenità e la solidità emerse anche contro l’Inter: nelle ultime cinque partite tra campionato e Conference League sono arrivate tre vittorie e due pareggi. Ruolino niente male per i toscani

Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco

FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour; Gudmundsson, Kean. . Allenatore: Paolo Vanoli

Verona-Fiorentina: orario e dove vederla

Verona-Fiorentina è in programma oggi, sabato 4 aprile, allo stadio Marcantonio Bentegodi alle ore 18. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.