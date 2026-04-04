Sassuolo-Cagliari oggi riapre la serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo-Cagliari apre oggi, sabato 4 aprile, alle 15 la 31esima giornata di una serie A che riparte dopo la pesante delusione della nazionale che per la terza volta consecutiva ha mancato la qualificazione ai Mondiali. Gli emiliani vogliono riprendere a macinare punti in un campionato finora positivo dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime tre partite, peraltro significativo in casa della Juventus.

Match più delicato per i sardi che si erano illusi di poter chiudere con serenità il campionato ma che si ritrovano in piena bagarre per evitare la retrocessione. La squadra di Pisacane non vince dal 31 gennaio, 4-0 al Verona, e da allora ha collezionato solo 2 punti. La zona B ora è distante solo 3 punti e non si può più scherzare.

Sassuolo-Cagliari: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez; Palestra, Deiola, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

Sassuolo-Cagliari: orario e dove vederla

Sassuolo-Cagliari è in programma oggi alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.