Lazio-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Parma oggi alle 20.45 chiude il programma di sabato 4 aprile della 31esima giornata di campionato. Una serie A che sta per vivere il rush finale e che riparte dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali della nostra nazionale. All’Olimpico i biancocelesti vogliono continuare il buon momento che li vede reduci da tre vittorie di fila per continuare a sperare nella qualificazione alle prossime competizioni europee anche se il margine è ancora ampio.

I ducali invece sono a caccia di punti per blindare una salvezza che sembra comunque vicina nonostante un mese di marzo poco brillante. Nelle ultime 4 partite la squadra di Cuesta ha rallentato ed è reduce da due sconfitte contro rivali dirette come Cremonese e Torino. “Sappiamo di aver avuto, soprattutto nell’ultima partita, una prestazione brutta che non ci è piaciuta e ci ha fatto male. Ma il passato non si può cambiare – ha detto il tecnico degli emiliani – Abbiamo provato a essere equilibrati e a vedere il positivo che hai fatto prima, ma allo stesso modo abbiamo analizzato il perché. Delle prestazioni, sia positive che negative, vogliamo ripartire con forza. Vogliamo fare tutto quello che è nelle nostre mani, migliorare il nostro presente e lo abbiamo fatto in queste due settimane. Abbiamo lavorato sui nostri punti di forza, dando un’evoluzione alla squadra per andare avanti con forza nelle prossime otto partite ma pensando soprattutto come far punti domani, che sarà una partita difficilissima contro una squadra che è in una striscia di risultati e di prestazioni molto positive”.

Tonight, we go to battle in the capital ⚔️

Let's do this, Gialloblù 👊 pic.twitter.com/CChEluEPTp — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) April 4, 2026

Lazio-Parma: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Lazio-Parma: orario e dove vederla

La partita tra Lazio e Parma, valida per la 31esima giornata di serie A, è in programma oggi alle 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

