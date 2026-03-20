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venerdì 20 marzo 2026

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Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi: ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata

Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi: ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata
LaPresse
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La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione degli anticipi e dei posticipi di campionato dalla 32esima alla 34esima giornata.

32esima giornata di serie A: gli orari

  • Roma-Pisa venerdì 10/4 h. 20.45
  • Cagliari-Cremonese sabato 11/4 h. 15
  • Torino-Verona sabato 11/4 h. 15
  • Milan-Udinese sabato 11/4 h. 18
  • Atalanta-Juventus sabato 11/4 h. 20.45
  • Genoa-Sassuolo domenica 12/4 h. 12.30
  • Parma-Napoli domenica 12/4 h. 15
  • Bologna-Lecce domenica 12/4 h. 18
  • Como-Inter domenica 12/4 h. 20.45
  • Fiorentina-Lazio lunedì 13/4 h. 20.45

33esima giornata di serie A: gli orari

  • Sassuolo-Como venerdì 17/4 h. 18.30
  • Inter-Cagliari venerdì 17/4 h. 20.45
  • Udinese-Parma sabato 18/4 h. 15
  • Napoli-Lazio sabato 18/4 h. 18
  • Roma-Atalanta sabato 18/4 h. 20.45
  • Cremonese-Torino domenica 19/4 h. 12.30
  • Verona-Milan domenica 19/4 h. 15
  • Pisa-Genoa domenica 19/4 h. 18
  • Juventus-Bologna domenica 19/4 h. 20.45
  • Lecce-Fiorentina lunedì 20/4 h. 20.45

34esima giornata di serie A: gli orari

  • Napoli-Cremonese venerdì 24/4 h. 20.45
  • Parma-Pisa sabato 25/4 h. 15
  • Bologna-Roma sabato 25/4 h. 18
  • Verona-Lecce sabato 25/4 h. 20.45
  • Fiorentina-Sassuolo domenica 26/4 h. 12.30
  • Genoa-Como domenica 26/4 h. 15
  • Torino-Inter domenica 26/4 h. 18
  • Milan-Juventus domenica 26/4 h. 20.45
  • Cagliari-Atalanta lunedì 27/4 h. 18.30
  • Lazio-Udinese lunedì 27/4 h. 20.45
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