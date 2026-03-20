Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi: ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione degli anticipi e dei posticipi di campionato dalla 32esima alla 34esima giornata.
32esima giornata di serie A: gli orari
- Roma-Pisa venerdì 10/4 h. 20.45
- Cagliari-Cremonese sabato 11/4 h. 15
- Torino-Verona sabato 11/4 h. 15
- Milan-Udinese sabato 11/4 h. 18
- Atalanta-Juventus sabato 11/4 h. 20.45
- Genoa-Sassuolo domenica 12/4 h. 12.30
- Parma-Napoli domenica 12/4 h. 15
- Bologna-Lecce domenica 12/4 h. 18
- Como-Inter domenica 12/4 h. 20.45
- Fiorentina-Lazio lunedì 13/4 h. 20.45
33esima giornata di serie A: gli orari
- Sassuolo-Como venerdì 17/4 h. 18.30
- Inter-Cagliari venerdì 17/4 h. 20.45
- Udinese-Parma sabato 18/4 h. 15
- Napoli-Lazio sabato 18/4 h. 18
- Roma-Atalanta sabato 18/4 h. 20.45
- Cremonese-Torino domenica 19/4 h. 12.30
- Verona-Milan domenica 19/4 h. 15
- Pisa-Genoa domenica 19/4 h. 18
- Juventus-Bologna domenica 19/4 h. 20.45
- Lecce-Fiorentina lunedì 20/4 h. 20.45
34esima giornata di serie A: gli orari
- Napoli-Cremonese venerdì 24/4 h. 20.45
- Parma-Pisa sabato 25/4 h. 15
- Bologna-Roma sabato 25/4 h. 18
- Verona-Lecce sabato 25/4 h. 20.45
- Fiorentina-Sassuolo domenica 26/4 h. 12.30
- Genoa-Como domenica 26/4 h. 15
- Torino-Inter domenica 26/4 h. 18
- Milan-Juventus domenica 26/4 h. 20.45
- Cagliari-Atalanta lunedì 27/4 h. 18.30
- Lazio-Udinese lunedì 27/4 h. 20.45