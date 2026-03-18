Bayern Monaco-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta scende in campo oggi, mercoledì 18 marzo, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Probabile turnover per la Dea, già con un piede fuori dalla competizione europea dopo il 6-1 rimediato in casa contro il tedeschi. Possibile maglia da titolare per l’esterno Mitchel Bakker, olandese classe 2000, tornato a Bergamo a giugno dello scorso anno dopo essere andato in prestito al Lille.

Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino

Palladino: “Vogliamo fare una partita di grande orgoglio”

“E’ motivo di grande orgoglio essere in uno stadio così importante negli ottavi di Champions. Motivo di grande orgoglio rappresentare l’Italia. Cercheremo di fare una prestazione giusta, migliore rispetto all’andata. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte ma vogliamo cercare di fare una partita di grande orgoglio“, ha detto il tecnico nerazzurro Raffaelle Palladino alla vigilia della partita. “Suderemo la maglia, lo facciamo per i tifosi che ci sostengono sempre”.

Dove vedere la partita in tv

Il match di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta, valido per il ritorno degli ottavi di finale, si può seguire in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Fischio di inizio mercoledì 18 marzo, alle ore 21, all’Allianz Arena di Monaco. L’arbitro è il francese Benoit Bastien assistito dai connazionali Hicham Zakrani ed Aurelien Berthomieu, quarto ufficiale Mathieu Vernice. Al Var ci sarà Bastien Dechepy con il supporto dell’inglese Jarred Gillett.