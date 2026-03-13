Home > Calcio > Torino-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

È in programma oggi, 13 marzo, Torino-Parma, anticipo della 29esima giornata di serie A. I granata sono a rischio di essere trascinati, a dieci giornate dalla fine del campionato, nella lotta per non retrocedere. Gli uomini di D’Aversa si trovano di fronte un ostacolo tutt’altro che abbordabile, considerate le recenti prestazioni solide della squadra di Cuesta.

Il Parma viene da cinque risultati utili consecutivi, con ottime prestazioni in trasferta, e si trova in questo momento con quattro punti in più rispetto ai padroni di casa. Un match che il Toro non può perdere, per evitare di trovarsi invischiato in situazioni scomode.

Torino-Parma: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata .

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino.

Torino-Parma: orario e dove vederla

Torino-Parma è in programma oggi, venerdì 13 marzo, alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn con collegamenti a partire dalle 20.30.