Stadio della Roma, ok dell’assemblea capitolina alla delibera sul piano di fattibilità

Ok dall’assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell’area di Pietralata. L’approvazione è arrivata con 39 voti favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari.

Gualtieri: “Giornata storica non solo per tifosi ma per i romani”

“Oggi è una giornata storica non solo per i tifosi ma per i romani. Non vediamo l’ora di vedere il progetto dello stadio della Roma realizzato. Roma avrà un impianto moderno e integrato nel tessuto urbano capace di dare nuovi spazi verdi alla città”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell’area di Pietralata.

Gualtieri ha sottolineato che quello di oggi “è un passaggio decisivo” in una “giornata di gioia”. “Lo stadio sarà magnifico, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi romanisti e con gli Europei del 2032″, ha aggiunto Gualtieri che ha evidenziato che “15 ettari di spazi pubblici coperti saranno restituiti alla città”. Il primo cittadino ha poi rimarcato l’importanza della metro nell’area di Pietralata e ha ringraziato “l’As Roma, il presidente Friedkin, per l’investimento cospicuo che porta nella nostra città una nuova infrastruttura sportiva senza gravare sulle finanze pubbliche. I costi di gestione e manutenzione saranno tutti a carico dell’As Roma”. Nel suo intervento Gualtieri ha detto che “gli ex Presidenti Franco Sensi e Dino Viola sarebbero felici di questo passaggio”.

Azione: “Bene ok Campidoglio, a Roma si possono fare grandi opere”

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della delibera sul nuovo stadio della Roma. È la dimostrazione che a Roma si possono realizzare grandi opere nel rispetto dell’ambiente e con criteri di sostenibilità. Significativa l’approvazione dell’ordine del giorno presentato da Azione, che introduce miglioramenti importanti, in particolare sulla gestione e sulla manutenzione dell’impianto, dove è fondamentale definire con precisione responsabilità e oneri. Il nostro impegno, come Azione, continuerà anche nelle prossime fasi per monitorare tempi, prescrizioni e impegni assunti”. Lo hanno dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, e i consiglieri comunali di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis.