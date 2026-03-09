Lazio-Sassuolo 2-1, i biancocelesti vincono allo scadere

La Lazio vince 2-1 contro il Sassuolo, nel match giocato allo stadio Olimpico di Roma e valido per la 28a giornata di Serie A. I biancocelesti hanno sbloccato il match dopo 180 secondi grazie a Maldini mentre al 35′ è arrivato il pareggio degli emiliani firmato da Laurentié. Il gol vittoria, al 92′, è stato di Marusic, complice un’uscita disastrosa di Muric. La squadra di Maurizio Sarri così si porta al 10° posto in classifica con 37 punti mentre i neroverdi di Fabio Grosso rimangono al 9° posto a quota 38 punti.

Lazio-Sassuolo: il tabellino

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (46′ Provstgaard), Nuno Tavares; Taylor, Cataldi (38′ Patric), Dele-Bashiru; Isaksen (77′ Cancellieri), Maldini (65′ Dia), Zaccagni (77′ Pedro). All. Sarri.

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przynorek, Lazzari.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (69′ Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (68′ Doig); Thorstvedt, Lipani (46′ Matic), Konè (83′ Barcola); Berardi, Nzola (68′ Moro), Laurientè. All. Grosso.

A disp.: Satalino, Turati, Sacchi, Doig, Volpato, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni.

Arbitro: Alberto Ruben Arena.

Gol: 2′ Maldini (L), 92′ Marusic (L), 35′ Laurientè (S).