domenica 8 marzo 2026

Lecce-Cremonese 2-1, i salentini vincono lo scontro salvezza e inguaiano Nicola

Lassana Coulibaly del Lecce contro la Cremonese (Credit Image: © Giovanni Evangelista/LaPresse)
LaPresse
Giallorossi a 27 punti, lombardi terzultimi e al terzo ko consecutivo

Nella 28ma giornata di Serie A successo casalingo del Lecce che al ‘Via del Mare’ supera la Cremonese 2-1. Pugliesi in vantaggio con Pierotti al 22′, raddoppio con Stulic su rigore al 38′. Nella ripresa Bonazzoli accorcia le distanze al 47′ ma non basta ai lombardi. Il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive, si porta a 27 punti mentre continua la striscia negativa della Cremonese terzultima e al terzo ko consecutivo. 

