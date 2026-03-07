Derby Milan-Inter, Chivu: “Serve continuità, confermare la nostra identità”

Alla vigilia del derby di Milano, l’allenatore dell’Inter Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando il valore della stracittadina e la necessità di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Chivu: “Il derby è una sfida speciale”

Per Chivu il derby rappresenta sempre una gara unica, capace di andare oltre la classifica. Due squadre della stessa città, entrambe con grandi ambizioni, pronte a contendersi una partita dal forte valore simbolico e sportivo. “È un derby e sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti della stessa città”, ha dichiarato l’allenatore dell’Inter. L’obiettivo dei nerazzurri sarà confermare quanto di buono fatto finora, continuando il percorso di crescita mostrato nelle ultime uscite. “Dobbiamo mantenere il buono fatto fino ad ora e cercare di essere competitivi, esprimendo al meglio i progressi che abbiamo dimostrato recentemente”, ha aggiunto il tecnico.

Identità di gioco e gestione dei momenti

Chivu ha poi ribadito la volontà della squadra di restare fedele alla propria identità tattica, costruita sin dall’inizio della stagione. Secondo l’allenatore nerazzurro, l’Inter dovrà saper interpretare i diversi momenti della partita senza snaturare il proprio modo di giocare. “Non possiamo cambiare quello che abbiamo fatto di buono. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara e l’avversario senza perdere la nostra identità, che ci ha permesso di ottenere risultati importanti”.

Le condizioni della squadra: Thuram in dubbio

Chivu ha infine fatto il punto sulla condizione fisica dei suoi giocatori dopo l’ultima partita contro il Como. “La squadra sta abbastanza bene e dopo Como si è allenata bene”, ha spiegato. L’unico dubbio riguarda Marcus Thuram, fermato dalla febbre nell’ultima seduta: “Oggi ha avuto un po’ di febbre e non è riuscito ad allenarsi, speriamo che domani sia al 100% e a disposizione del gruppo”. Buone notizie invece per Hakan Calhanoglu, che sta recuperando la migliore condizione: “Sta dando segnali di miglioramento sia fisicamente sia nel ritmo partita. L’ora giocata a Como gli è servita, vedremo domani ma sarà disponibile”.