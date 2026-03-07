Cagliari-Como oggi in serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Cagliari-Como apre oggi, 7 marzo, alle 15 le gare del sabato della 28esima giornata di serie A. I lariani cercano la terza vittoria consecutiva per agganciare momentaneamente la Roma al quarto posto in classica e per continuare a coltivare il sogno Champions League. Lo 0-0 in Coppa Italia contro l’Inter nell’andata delle semifinali ha rafforzato ulteriormente la consapevolezza del gruppo di Fabregas che ormai si sente all’altezza delle big della serie A.

Di fronte un Cagliari che ha ancora bisogno di qualche punto per blindare una salvezza che sembra comunque molto vicina. I rossoblu di Pisacane non vincono dall’ultima giornata di gennaio, 4-0 al Verona, ma con i recenti pareggi con Lazio e Parma hanno dimostrato di essere ancora sul pezzo.

Ieri, 6 marzo, nell’anticipo del venerdì la vittoria per 2-1 del Napoli sul Torino al Maradona.

Cagliari-Como: probabili formazioni

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; I. Sulemana, Adopo, Liteta; Palestra, Folorunsho, S. Esposito. All. Pisacane

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; J. Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Cagliari-Como: dove vedere la partita

La partita tra Cagliari e Como, valida per la 28esima giornata della serie A, è in programma sabato 7 marzo alle 15 allo Stadio Unipol Domus di Cagliari. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.