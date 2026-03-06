Napoli-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Serie A torna in campo oggi, venerdì 6 marzo, con il primo anticipo della 28esima giornata. Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospita il Torino in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45, con i partenopei chiamati a dare continuità ai risultati recenti e i granata che cercano conferme dopo il cambio in panchina.

La formazione allenata da Antonio Conte arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il Verona. In quella occasione il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa per 2-1 grazie al gol decisivo realizzato da Romelu Lukaku in pieno recupero, un guizzo che ha permesso agli azzurri di portare a casa tre punti pesanti in trasferta. Il Torino, invece, ha ritrovato entusiasmo con il debutto vincente del nuovo allenatore Roberto D’Aversa: i granata hanno superato la Lazio per 2-0, allontanandosi dalla zona calda della classifica: la zona retrocessione ora dista sei punti.

La sfida del Maradona promette equilibrio anche alla luce dei precedenti. Nella gara d’andata, giocata il 18 ottobre, il Torino si è imposto per 1-0. Tra i protagonisti più attesi della partita c’è Rasmus Højlund, che con un altro gol salirebbe a dieci gol in campionato, doppia cifra già raggiunta in carriera nella stagione 2023/24 con il Manchester United. Attenzione anche a Romelu Lukaku, che contro il Torino ha spesso lasciato il segno. Sul fronte granata, c’è attesa per l’ex Giovanni Simeone, che in questa stagione ha già eguagliato in 21 presenze le sei reti segnate nelle precedenti tre annate con la maglia del Napoli.

Curiosamente, Napoli e Torino hanno disputato solo un precedente in Serie A di venerdì. L’unico incrocio in questo giorno della settimana risale all’8 marzo 2024 e si concluse con un pareggio per 1-1 allo stadio Maradona: al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria rispose Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka

TORINO (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aboukhlal

Napoli-Torino: orario e dove vederla

La partita tra Napoli e Torino, valida per la 28esima giornata della serie A, è in programma venerdì 6 marzo alle 20.45 allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.