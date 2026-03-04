Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca oggi, 4 marzo 2026, l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Dopo lo 0-0 tra Como e Inter di ieri sera, questa sera i biancocelesti ospitano allo Stadio Olimpico di Roma i bergamaschi e sarà possibile vedere la partita in tv in chiaro. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: quella di Sarri contro il Torino in trasferta, mentre la Dea deve superare il ko col Sassuolo al Mapei Stadium.

Zalensky alla vigilia: “Tanta voglia di prenderci la Coppa Italia”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia per l’Atalanta ha parlato Nicola Zalewsky. “C’è tanta voglia di prendersi il trofeo”, ha detto l’esterno offensivo dei nerazzurri ai microfoni di Sport Mediaset. “Contro la Lazio dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo, rimanendo concentrati per 90 minuti, consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno – ha aggiunto l’ex giocatore della Roma – Sappiamo di incontrare una grande squadra che ci in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà. Siamo l’unica italiana rimasta in corsa in Champions League e non vogliamo certo fermarci qui. Domenica col Sassuolo è stata una partita negativa: nei primi 15-20 minuti eravamo entrati bene, poi ci siamo spenti iniziando a sbagliare tecnicamente le giocate”.

Gli arbitri di Lazio-Atalanta

L’Aia ha designato Gianluca Manganiello come arbitro della semifinale di andata di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Oltre a Manganiello, designati come assistenti Bindoni-Tegoni, Quarto uomo Sacchi, al Var Gariglio e Guida.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3) – All. Sarri

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (o Pellegrini); Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini (o Noslin/Ratkov), Zaccagni

Atalanta (3-4-2-1) – All. Palladino

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor (o Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic (favorito su Scamacca)

Dove vederla in tv in chiaro

Lazio-Atalanta prenderà il via alle 21 di oggi e sarà trasmessa in tv, in esclusiva e in chiaro, su Italia 1. Sarà possibile vedere il match anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.