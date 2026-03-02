Udinese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 2 marzo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo le soddisfazioni in Europa, in campionato è sempre a caccia di punti per togliersi dalle posizioni scomode della classifica. Ad attendere i viola però un match difficile, nell’ultimo posticipo della 27esima giornata di serie A, sul campo dell’Udinese di Runjaic.

Udinese-Fiorentina: le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Buksa, Zaniolo.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.

Udinese-Fiorentina: orario e dove vederla

La partita tra Udinese e Fiorentina, valida per la 27esima giornata della serie A, è in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Il match sarà visibile su Dazn e Sky.