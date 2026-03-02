Udinese-Fiorentina 3-0, viola ancora in zona retrocessione

In classifica la squadra di Vanoli resta terz’ultima con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese

L’Udinese cala il tris alla Fiorentina e complica i piani salvezza dei viola. I friulani si risollevano dopo tre sconfitte di fila e si impongono per 3-0 nel posticipo della 27/a giornata disputato al Bluenergy Stadium. I padroni di casa sbloccano il risultato al 10′ con Kabasele. Nella ripresa il raddoppio firmato da Davis, che trasforma il rigore concesso per intervento di Rugani sull’ex Watford (64′). Nel recupero arriva il tris di Buksa (93′). In classifica la Fiorentina resta terz’ultima con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese. L’Udinese sale a 35.