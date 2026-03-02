Il Bologna supera il Pisa al 90′ con una rete di Jens Odgaard nella gara valida per la 27/ma giornata di serie A giocata all’Arena Garibaldi. La squadra di Italiano firma così la terza vittoria consecutiva e mantiene l’ottavo posto in classifica a otto punti dalla zona europea. Il Pisa alla 14/ma sconfitta consecutiva resta all‘ultimo posto a 15 punti insieme al Verona.
Pisa-Bologna 0-1, i rossoblu la decidono nel recupero
Padroni di casa alla 14/ma sconfitta consecutiva, ultimi insieme al Verona