Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli avversari.

La questione è stata evidenziata nelle ultime settimane, dopo che il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior ha dichiarato di essere stato insultato con epiteti a sfondo razziale da Gianluca Prestianni del Benfica durante una partita di Champions League. Prestianni, che nega le accuse, si era avvicinato a Vinicius coprendosi la bocca con la maglia durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid nell’andata dei playoff. È stato squalificato provvisoriamente per la gara di ritorno in attesa dell’indagine.

La questione discussa all’Ifab

La questione dei giocatori che si coprono la bocca è stata discussa sabato in una riunione dell’International Football Association Board (Ifab). Le misure potrebbero entrare in vigore durante i Mondiali di quest’estate. “Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa, e questo ha una conseguenza razzista, allora deve essere espulso, ovviamente”, ha detto Infantino a Sky News. “Si deve presumere che abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, altrimenti non avrebbe dovuto coprirsi la bocca. Semplicemente non capisco: se non hai qualcosa da nascondere, non nascondi la bocca quando dici qualcosa. È così, semplice. E queste sono azioni che possiamo e dobbiamo intraprendere per prendere sul serio la nostra lotta contro il razzismo”, ha concluso.