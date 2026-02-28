Verona-Napoli 1-2, decide Lukaku al 96esimo

Vittoria all’ultimo respiro per il Napoli di Antonio Conte, che si impone per 2-1 a Verona sugli scaligeri continuando così la propria corsa verso un posto nella prossima Champions League.
Il match valido per la 27esima giornata di Serie A viene deciso da Romelu Lukaku, che segna il suo primo gol in campionato al 96esimo minuto. Iniziale vantaggio partenopeo con Hojlund dopo solo due minuti di gioco, pareggio al 65esimo di Akpa Akpro, poi la rete decisiva del centravanti belga. Campani terzi in classifica a 53 punti, a -1 dal Milan. Sono tre i punti di vantaggio sulla Roma quarta, che domani attende la Juventus nel posticipo domenicale, e cinque quelli sul Como, vincente oggi per 3-1 contro il Lecce.