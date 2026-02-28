Como-Lecce oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Oggi, 28 febbraio, il sabato della 27esima giornata di Serie A si apre alle 15 con Como-Lecce.

I lombardi arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria della settimana scorsa a Torino contro la Juventus. La squadra di Cesc Fabregas è sempre più la rivelazione di questo campionato e sgomita per ottenere un posto nell’Europa che conta. Con 45 punti, è appaiata al sesto posto in classifica a parimerito con l’Atalanta. Al momento, il Como è pienamente in Conference League, ma non frena le proprie ambizioni.

Il Lecce è invece terz’ultimo e ancora in zona retrocessione. Davanti ha Cremonese e Fiorentina e come loro ha 24 punti. Vincere oggi significherebbe respirare, sperando che le dirette concorrenti cadano rispettivamente contro Milan e Udinese. I salentini arrivano alla partita con il Como dopo la sconfitta contro l’Inter, che la settimana scorsa ha vinto per 2-0 allo stadio Via del mare.

Como-Lecce: probabili formazioni

Como-Lecce, stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, ore 15

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil

Como-Lecce: dove vedere la partita

La partita tra Como e Lecce sarà trasmessa in diretta sui canali tv e in streaming sull’app di Dazn. I tifosi potranno seguirla anche su Sky e Now.