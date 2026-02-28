Como-Lecce 3-1, prosegue il sogno europeo dei lombardi

Il Como fa sul serio. La squadra di Cesc Fabregas batte facilmente il Lecce per 3-1 in rimonta, nell’anticipo della 27/a giornata di Serie A. Un successo, il secondo di fila dopo quello sulla Juve, che proietta momentaneamente i lariani al quinto posto con 48 punti proprio a scapito dei bianconeri impegnati domani a Roma. Per il Lecce secondo ko di fila e classifica che torna a farsi pericolosa, con il terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. Al Sinigallia parte bene la squadra di casa da subito molto alta e aggressiva con una serie di tiri già nei primi minuti.

A sbloccare il match è però il Lecce con un bel colpo di testa di Coulibaly, che sorprende gli avversari, su cross di Banda. La reazione del Como non si fa attendere e in poco più di venti minuti ribalta il risultato. Al 18′ Douvikas firma l’1-1 con un tocco sotto misura, su assist di Jesus Rodriguez da sinistra. Proprio l’ala spagnola segna il 2-1 al 36′ su assist del solito Perrone. Primo gol in Serie A per lui. Prima dell’intervallo il Como chiude i conti con 3-1 ad opera di Kempf con un colpo di testa da calcio di punizione di Da Cunha. Nel secondo tempo i padroni di casa si limitano a controllare il gioco, senza correre troppi rischi, con Fabregas che concede spazio anche al rientrante Nico Paz e ai due veterani Morata e Sergi Roberto. Minuti anche per Diao, al rientro dopo un lunghissimo infortunio, che nel finale sfiora anche il gol.