Mondiali 2026 di calcio, diritti tv in chiaro alla Rai (ma non per tutte le partite)

Mondiali 2026: sono stati assegnati i diritti tv. La Rai potrà trasmettere in chiaro 35 partite.

“A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri – che includono la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale – oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione”. Lo rende noto la Rai in un comunicato. Per quanto riguarda l’Italia, la sua partecipazione al Mondiale passerà dai playoff dove affronterà l’Irlanda del Nord (il 26 marzo) ed eventualmente la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo).

“Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media)”, si legge ancora nella nota.

Il percorso azzurro verso il Mondiale

La data segnata in rosso sul calendario è quella di giovedì 26 marzo, quando a Bergamo l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off. Qualora riuscissero a superare il primo ostacolo, gli Azzurri dovrebbero quindi fare le valigie per giocarsi il pass Mondiale martedì 31 marzo a Cardiff o Zenica con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Ad Rossi: “Con Rai copertura eccezionale”

“Quando il grande sport chiama, Rai risponde. E lo fa senza compromessi, offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale dell’evento. Parliamo della Coppa del Mondo Fifa 2026, evento acquisito da Rai in esclusiva in chiaro per 35 incontri che comprendono la partita di apertura, tutte le partite della nazionale italiana (alla quale auguriamo di qualificarsi), le semifinali, la finale, i diritti radiofonici e gli highlights e clip di tutti gli incontri. Insomma, siamo felici di poter offrire a tutti gli italiani di assistere a una partita per giornata di gara in diretta sulla Rai”. Così l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi commenta l’acquisizione dei diritti dei prossimi Mondiali di calcio.