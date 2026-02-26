Europa League, oggi Bologna-Brann: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Bologna si prepara a tornare protagonista sul palcoscenico continentale. Oggi, giovedì 26 febbraio, i rossoblù scendono in campo per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League, ospitando i norvegesi del Brann allo stadio Renato Dall’Ara. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale, traguardo prestigioso che la formazione emiliana cercherà di difendere e consolidare dopo l’1-0 ottenuto nella gara d’andata, deciso dalla rete di Castro. Il successo maturato in Norvegia consente al Bologna di partire con un leggero vantaggio, ma guai a sottovalutare un avversario che ha dimostrato organizzazione e intensità. La squadra di casa punterà su compattezza e gestione dei ritmi, cercando di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico felsineo, atteso numeroso sugli spalti per una serata che si preannuncia carica di tensione e aspettative.

Probabili formazioni

Dal punto di vista tattico, il Bologna dovrebbe confermare l’ossatura vista nelle ultime uscite, con particolare attenzione alla fase difensiva e alle ripartenze. Castro, protagonista all’andata, resta uno degli uomini più attesi, chiamato ancora a fare la differenza negli ultimi metri. Il Brann, dal canto suo, proverà a ribaltare il risultato facendo leva su aggressività e verticalizzazioni rapide.

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All . Italiano

Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. . Italiano Brann (4-3-3) Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Orario e dove vederla

Il calcio d’inizio è fissato per le 21. Il match tra Bologna e Brann è visibile su Sky Sport, ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 253 (Sky Sport). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.