Conference League, oggi Fiorentina-Jagiellonia: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina scende in campo alle 18.45 per affrontare lo Jagiellonia nel ritorno dei playoff di Conference League, forte del netto successo conquistato una settimana fa in Polonia. Il 3-0 dell’andata, firmato dalle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli su calcio di rigore, rappresenta un margine rassicurante che i viola dovranno amministrare con attenzione per centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

Alla vigilia, Paolo Vanoli ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione, evitando cali di tensione e pericolose sottovalutazioni. Il tecnico viola ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale: “Mi aspetto che la mia squadra entri in campo con la giusta mentalità. Sappiamo di partire da un risultato significativo ottenuto all’andata, ma l’obiettivo è vincere anche questa gara. Allo stesso tempo, dovremo essere bravi a gestire le energie in vista del campionato, che resta la nostra priorità”. Il match si preannuncia quindi come un banco di prova per equilibrio e maturità. La Fiorentina potrà sfruttare il vantaggio accumulato, ma senza rinunciare alla propria identità di gioco, cercando di chiudere il discorso qualificazione e regalare ai tifosi un’altra serata europea positiva.

Probabili formazioni

Fiorentina(4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. All.: Vanoli. A disposizione: De Gea, Pongracic, Sadotti, Parisi, Kouadio, Balbo, Fagioli, Gudmundsson, Fortini, Solomon, Kean.

Jagiellonia (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtusek, Perlmard, Vital, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Pululu. All.: Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Flach, Montoia, Drachal, Sylla, Konstantopoulos, Kobayashi, Kozlowski.

Dove vederla

La partita, in programma alle 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme SkyGo e Now.