Dortmund-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 17 febbraio l’Atalanta di Raffaele Palladino, che affronterà in Germania il Borussia Dortmund per l’andata dei playoff di Champions League. I bergamaschi affronteranno una squadra in forma, seconda in Bundesliga e reduce da una vittoria per 4-0 contro il Magonza. Anche i nerazzurri sono però in un buon momento: nelle ultime partite hanno collezionato sei vittorie e due pareggi.

Dortmund-Atalanta: le probabili formazioni

B. Dortmund (3-4-2-1) : Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; YanCouto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier; Brandt; Guirassy.

: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; YanCouto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier; Brandt; Guirassy. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Krstovic.

Dortmund-Atalanta: orario e dove vederla

La sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, andata dei playoff di Champions League, è in programma alle 21 a Dortmund e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.