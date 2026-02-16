Stadio Maradona, il nuovo progetto senza la pista d’atletica: ecco quando sarà presentato

Avrà “piena visibilità” arrivando il più vicino possibile al campo, a 7,5 metri dal lato delle Curve e a 6 metri dal lato dei Distinti

Sarà presentato entro luglio alla Uefa e alla Figc il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli. Il progetto elaborato dal Comune, su modello di quello presentato nel 2015 dal Calcio Napoli, prevede l’eliminazione della pista di atletica e la realizzazione di un nuovo primo anello che, a differenza di quello attuale, avrà “piena visibilità” arrivando il più vicino possibile al campo, a 7,5 metri dal lato delle Curve e a 6 metri dal lato dei Distinti.

“È impossibile che la pista di atletica rimanga, se si vogliono rispettare le regole Uefa bisogna avvicinare gli spettatori al campo e quindi bisogna andare sopra la pista come è stato fatto per tutti gli stadi di tipologia ovale, come il Parco dei Principi, il Maracanà e il Monumental di Buenos Aires”, spiega l‘assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza illustrando i punti salienti del progetto attraverso i canali web del Comune di Napoli. Il restyling dell’ex stadio San Paolo andrà avanti senza che il Napoli sia nel frattempo costretto a giocare altrove. Questo sarà possibile con la riapertura del terzo anello, chiuso da oltre venti anni, “per problemi non di sicurezza ma di fastidiose vibrazioni”, sottolinea Cosenza. “Avendo subito a disposizione questi posti, potremo lavorare sul primo anello senza perdere posti e il Calcio Napoli potrà continuare a giocare al Maradona senza alcun problema”. Per quanto riguarda la Tribuna Posillipo, aggiunge l’assessore, “aspettiamo suggerimenti dal Calcio Napoli, se ce li vorrà dare. La società ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti e interverrà quando ritiene”.

Il restyling del Maradona, assicura Cosenza, “andrà avanti comunque anche senza gli Europei. C’è la necessità di modernizzare lo stadio, ci sono poi ci sono delle parti ausiliarie che chiede l’Uefa e che possiamo fare o non fare, ma la parte più importante, e cioè l’avvicinamento degli spalti, l’ammodernamento dei servizi e una nuova estetica esterna, queste le porteremo avanti in ogni caso”. Per la pista di atletica “il sindaco sta pensando a molte altre soluzioni nella zona di Fuorigrotta tra Cus, Parco dello sport a Bagnoli ma anche Bagnoli stessa”.