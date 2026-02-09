Germania, arbitro picchiato in casa: virale la sua proposta di matrimonio al compagno in campo

Pascal Kaiser, l’arbitro dilettante diventato noto dopo aver chiesto al compagno di sposarlo davanti a circa 50 mila spettatori nello stadio del Colonia sarebbe stato vittima di un’aggressione violenta. Secondo quanto riferito dallo stesso Kaiser, l’uomo sarebbe stato assalito nel giardino di casa nella notte tra sabato e domenica. Come riportato da L’Équipe, l’arbitro sarebbe stato picchiato da persone sconosciute, riportando un occhio nero. Kaiser ha condiviso una foto delle ferite sul suo profilo Instagram privato. Secondo il racconto dell’arbitro, il giorno precedente all’aggressione aveva ricevuto alcune minacce, di cui aveva informato la polizia. Le forze dell’ordine gli avrebbero però riferito di non ravvisare un pericolo immediato. Circa venti minuti dopo il contatto con la polizia, Kaiser sarebbe uscito in giardino per fumare, momento in cui tre individui gli avrebbero teso un agguato. Kaiser ritiene che l’aggressione sia direttamente collegata alla sua proposta di matrimonio resa pubblica durante la partita di Bundesliga. Secondo diversi siti e riviste di calcio online, nei giorni precedenti sarebbe stato diffuso in rete anche il suo indirizzo privato.