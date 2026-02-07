Juventus, Yildiz rinnova fino al 2030: “Siete la mia famiglia”

Prosegue il matrimonio tra Kenan Yildiz e la Juventus. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo con il fantasista turco sino al 2030. “La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030”, si legge nella nota della Juventus.

“Ringrazio John Elkann, Damien Comolli e tutta la dirigenza, il mister, i compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus, che per me è come una famiglia. Sono molto sicuro che faremo belle cose insieme. Io amo la Juventus. Sono certo che dietro di me ci sono e ci saranno sempre i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine”, ha commentato il calciatore.

Comolli: “Kenan è una stella”

“Kenan è un campione vero, una stella del calcio, come dice anche il suo nome. È un talento ma ha anche le qualità di un leader che sa mettersi al servizio della squadra. Un ragazzo giovane, cresciuto con dei grandi valori che sono gli stessi della famiglia bianconera. Ringrazio Kenan per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo, vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita, vogliamo dare orgoglio ai nostri tifosi costruendo la Juventus del futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante di questo percorso ma non sarà certamente l’unico”, ha detto da parte sua il Ceo Comolli. Per il tecnico Luciano Spalletti è “un giorno importante per il futuro della Juventus, la firma di Yildiz è significativa su quelle che sono le intenzioni di questo Club. È bellissimo pensare di avere dentro la squadra Kenan per tanti anni. La sua leadership dà forza a tutta la squadra, influenza i compagni a essere un collettivo e diventare tutti più forti. È un ragazzo solare che sa capire le altre persone e questa è una qualità importantissima, assoluta. Yildiz è veramente tanta roba”

Spalletti: “Con Elkann vicino ci sentiamo più forti“

“Futuro? Siamo concentrati sulla nostra priorità, la mia deve essere quella di preparare bene le partite. La Juventus ha da sistemare qualcosa come oggi, che diventa fondamentale per il futuro, ha da parlare di contratti in scadenza. C’è anche il mio ma io sono venuto con quell’intenzione di lasciare a loro disposizione la scelta”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio. “Ci sono delle partite da giocare che possono far cambiare opinione, si fanno le cose con calma. Io ho parlato spesso con Elkann per telefono e lo sento molto vicino, partecipe a quelle che sono le nostre dimostrazioni di forza, le nostre voglie di diventare sempre più forti. Con lui vicino ci sentiamo ancora più forti”, ha aggiunto.