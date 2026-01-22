Yildiz, Spalletti: “È come un figlio, è il futuro della Juventus”

“Come figli li vedo un po’ tutti. Lui, però, mi piacerebbe averlo davvero come figlio, perché è un ragazzo perfetto sotto tutti i punti di vista e sarei stato felice di averlo come tale”. Così l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni dell’emittente TRT Spor, ha parlato del numero 10 bianconero Kenan Yildiz, tornando su una sua recente dichiarazione. “Per quanto riguarda il suo ruolo all’interno della Juventus, rappresenta il nostro futuro. È anche la direzione della nostra ricerca come squadra – ha aggiunto – avere un po’ della sua qualità, del suo estro, della sua visione, perché nel modo di condurre palla e di interpretare il calcio offensivo è quasi un visionario, capace di passare in spazi in cui nessuno penserebbe mai di poter passare”.

Yildiz: “Sto bene alla Juve, qui è casa mia e Spalletti speciale”

“Il contratto? Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso. Qui è casa mia“. Così l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz intervenuto ai microfoni di TRT Spor, a proposito del suo futuro in bianconero. Reduce dal successo in Champions dei bianconeri contro il Benfica, Yildiz ha aggiunto: “La Champions è sempre speciale, ma dobbiamo prepararla come tutte le altre gare, esattamente come in Serie A. Serve dare il 100%. Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo”. Il talento bianconero ha poi commentato le recenti parole di stima ricevute dal commissario tecnico Luciano Spalletti: “Ha detto che mi vuole bene come a un figlio. Alla Juventus mi sento molto bene, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona, fa tanto per me e io cerco di dare sempre tutto per lui e per la squadra”. Sui confronti con Lamine Yamal, Yildiz resta cauto: “È un grande giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e i tifosi”.