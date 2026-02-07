Fiorentina-Torino 2-2, i granata la riprendono al 94° con un gol di Maripan

Di Casadei, Solomon e Kean gli altri goal della partita

Termina 2-2 tra Fiorentina e Torino nel match valido per la 24esima giornata di Serie A, dopo la partita delle 18 che ha visto il Napoli vincere in extremis a Marassi contro il Genoa. Al 26′ la sblocca di testa Casadei sul cross di Ilkhan. Solomon risponde al 51′ e Kean, porta i viola in vantaggio solo 6 minuti dopo, al 57′, con un gran destro sull’assist di Harrison. All’ultimo assalto al 93′, Maripan trova il pareggio dei granata di testa sulla punizione dalla trequarti di Gineitis.