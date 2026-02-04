Inter-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 4 febbraio l’Inter di Cristian Chivu, che contro il Torino cerca il pass per la semifinale di Coppa Italia. I granata sono approdati ai quarti sconfiggendo a sorpresa la Roma all’Olimpico per 3-2. I numeri non giocano a favore dei piemontesi, visto che la corazzata nerazzurra sembra aver trovato tutti i giusti meccanismi per vincere con continuità, e si è anche imposta negli ultimi sette confronti diretti, di cui sei senza subire reti.

Per i bookie Inter favorita

Nove volte vincitrice della Coppa Italia (l’ultima nel 2023), l’Inter insegue la sesta semifinale nelle ultime sette edizioni del trofeo, ma soprattutto il decimo titolo nella competizione. I nerazzurri ospitano il Torino, che in trasferta ha già eliminato la Roma nell’ultimo turno, ma i bookie -riporta Agipronews – hanno una chiara favorita per questa sfida ed è la squadra di Chivu. L’1 – uscito nelle ultime sette a San Siro – si gioca infatti a 1,27 su Betflag contro l”11 del colpo granata. Nel mezzo, a 5,50, il pareggio che significherebbe direttamente rigori. Le ultime due sfide giocate a San Siro tra queste due squadre sono tutte terminate con cinque reti complessive e gli esperti puntano sull’Over anche per questo appuntamento: è visto a 1,65, mentre l’Under è fissato a 2,15. I nerazzurri di Chivu però sono reduci da due vittorie 2-0, punteggio che hanno collezionato complessivamente sei volte questa stagione: questo esito si gioca a 5,75 ed è il risultato esatto favorito, tra i pareggi l’1-1 (9,00) è giudicato il più probabile mentre le quote decollano in caso di vittoria del Torino: il 2-3 bis si gioca addirittura a 110,00.

Per i bookie l’Inter è anche la favorita numero uno per la vittoria della Coppa Italia. La coccarda ai nerazzurri è proposta a 3,45 da 888sport, mentre il trofeo al Napoli – che è nello stesso “spicchio” di tabellone dei nerazzurri – è in lavagna a 4,40. Sul podio a pari merito il Bologna detentore del trofeo e la Juventus, che nei quarti sfideranno nell’ordine Lazio in casa e Atalanta in trasferta: il trionfo di entrambe paga 6,40 volte la posta puntata.

Inter-Torino: le probabili formazioni

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

: J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije.

Inter-Torino: orario e dove vederla in tv, in chiaro

Inter-Torino è in programma oggi alle 21 allo U-Power Stadium di Monza e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.