Bologna-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Milan oggi chiude la 23a giornata di Serie A. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sfidano allo Stadio Renato Dall’Ara, alle ore 20.45, entrambi con l’obiettivo di portare a casa tre punti preziosi in ottica classifica. I rossoneri hanno l’obiettivo di accorciare le distanze con l’Inter (prima in classifica a quota 55 punti) ed evitare che la squadra di Cristian Chivu inizi la fuga verso lo Scudetto. Dall’altra i rossoblù devono risalire la china migliorando l’attuale 10° posto con 30 punti.

Il Milan arriva a questa sfida dopo tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite (per un totale di nove punti). Il Bologna, invece, non è nel suo miglior momento con tre sconfitte (di cui due consecutive), un pareggio e una sola vittoria negli ultimi cinque match.

Allegri: “Inter favorita per lo Scudetto ma non siamo inferiori”

“Io non dico che il Milan è inferiore all’Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all’Inter. Noi abbiamo giocatori ottimi ma con caratteristiche diverse da quelli dell’Inter”, ha detto Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

“Ripeto: io, e tutto il club, siamo dispiaciuti per non partecipare alla Champions. Si lavora per giocare quella competizione. Se si vuole stare ad alti livelli bisogna giocare ad alti livelli e la Champions League. Anzi, speriamo di giocare fra due anni al Mondiale per Club. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio”, ha aggiunto.

Per il tecnico livornese il Milan deve “migliorare alcuni momenti della partita com’è successo a Roma, dopo 15 secondi lì abbiamo rischiato di prendere gol. Abbiamo avuto difficoltà per meriti della Roma ma anche per demeriti nostri. La loro forza è quella di saltarci addosso e rubarci palla. Dobbiamo migliorare in quello così come in tante altre cose, senza perdere mai di vista il risultato finale che ci dovrebbe portare al raggiungimento del nostro obiettivo”.

Bologna-Milan, i precedenti

Nella scorsa annata Milan e Bologna si sono affrontate tre volte, in Serie A (con una vittoria per parte) e nella finale di Coppa Italia conquistata dagli emiliani. Il match di andata della stagione 2025/2026, invece, si è concluso in favore dei rossoneri con il punteggio di 1-0. Guardando al bilancio totale su 190 incontri, il Diavolo ha inanellato 89 vittorie, 47 pareggi e 54 sconfitte.

Bologna-Milan 2-1, 27 febbraio 2025 (Serie A)

Milan-Bologna 3-1, 9 maggio 2025 (Serie A)

Milan-Bologna, 0-1, 14 maggio 2025 (Finale Coppa Italia)

Milan-Bologna 1-0, 14 settembre 2025 (Serie A)

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

Dove vedere la partita in tv

Bologna-Milan, match valido per la 23a giornata di Serie A, in programma oggi, martedì 3 febbraio 2026, si gioca allo stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano. La partita si può vedere in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio alle ore 20.45.