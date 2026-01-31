Milan, ufficiale il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031 

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la centralità del portiere francese nel progetto tecnico del club e rafforza un legame diventato sempre più solido negli anni.

𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅 — AC Milan (@acmilan) January 31, 2026

Arrivato a Milano nell’estate del 2021, Maignan si è imposto fin da subito come uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio. Qualità che lo hanno portato a diventare Capitano del Milan e una figura centrale all’interno della squadra.

I numeri e i successi in rossonero

Con la maglia del Milan, Mike Maignan ha collezionato finora 188 presenze, risultando decisivo in momenti chiave della storia recente del club. È stato infatti tra i grandi protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22, riportando il titolo a Milano dopo undici anni, e della vittoria della Supercoppa Italiana 2024.

A livello individuale, le sue prestazioni gli sono valse anche il riconoscimento come miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22, confermando il suo status tra i migliori interpreti del ruolo a livello europeo.

Pilastro del Milan e della Nazionale francese

La crescita costante di Maignan in rossonero si è riflessa anche in ambito internazionale. Il portiere è diventato un pilastro della Nazionale francese, affermandosi come uno degli estremi difensori più affidabili del panorama calcistico mondiale.

Nel comunicato ufficiale, il Milan sottolinea come il rinnovo rappresenti la volontà di proseguire insieme un percorso costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri.