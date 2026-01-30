Serie A, la Lazio ritrova il successo: con il Genoa finisce 3-2

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la gara si accende nella ripresa. La Lazio passa in vantaggio dal dischetto con Pedro e raddoppia poco dopo con Taylor. Il Genoa reagisce, accorcia le distanze con un rigore trasformato da Malinovskyi e trova il pareggio con Vitinha. Nel finale i biancocelesti spingono e, all’ultimo assalto, conquistano un nuovo penalty che Cataldi trasforma nel gol decisivo. La Lazio torna così al successo e sale a quota 32 punti, mentre il Genoa resta fermo a 23. Nel prossimo turno la squadra di Sarri farà visita alla Juventus, i rossoblù ospiteranno il Napoli.