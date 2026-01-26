Nel posticipo della 22esima giornata di Serie A, l‘Udinese sbanca il Bentegodi di Verona battendo l’Hellas per 3-1. Ospiti in vantaggio già nella prima metà del primo tempo, con il gol di Atta al 23′. Immediato il pareggio dei padroni di casa con il nigeriano Orban che al 26 riporta la gara in equilibrio. Si va al riposo sull’1-1 ma nella ripresa i friulani allungano: prima Zanoli al 58′, poi Davis al minuto 67′, mettono al sicuro il risultato. Con questa vittoria, l’Udinese conferma il decimo posto a quota 29 punti, a pari merito con la Lazio. In piena lotta salvezza l’Hellas Verona, penultimo a quota 14 punti.
Hellas Verona – Udinese 1-3, padroni di casa penultimi in classifica
Di Atta, Orban, Zanoli e Davis i gol della partita