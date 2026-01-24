Como-Torino 6-0, doppietta Douvikas

Il Como travolge 6-0 il Torino nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. Partenza sprint della squadra di Fabregas, che si porta subito avanti all’8′ con Douvikas per poi trovare il raddoppio al 16′ con Baturina.

Nella ripresa i padroni di casa dilagano: Da Cunha su rigore firma il tris al 14′, poi arrivano anche le reti ancora di Douvikas – al 21′ – e infine di Kuhn e Caqueret. I lombardi salgono così a 40 punti, al quinto posto, scavalcando momentaneamente la Juventus a 39, a meno due dal quarto posto della Roma. I granata invece incassano la quarta sconfitta consecutiva e rimangono fermi a quota 23, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione.

Fabregas: “Champions? Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo, è un percorso”

“Quarto posto distante due punti? Io sono molto tranquillo, sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. Questo è un percorso, un’altra vittoria, sono stati bravi i ragazzi che hanno capito l’importanza della partita”. Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas ai microfoni di Dazn dopo il largo successo ottenuto contro il Torino. “Non c’è tempo per pensare e riposare, c’è un’altra partita molto importante martedì in Coppa Italia, vogliamo fare bene”, ha aggiunto.

Baroni: “Mi prendo responsabilità della sconfitta”

“Mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta, oggi abbiamo trovato una squadra che ci è stata superiore anche dal punto di vista fisico. In questo momento di difficoltà conosco solo una strada, quella di stare ancora più compatti e uniti e di lavorare a testa bassa”. Lo ha detto il tecnico del Torino Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta subita sul campo del Como. “Se sento la fiducia della società? Assolutamente”, ha aggiunto