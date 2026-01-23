Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 23 gennaio l’Inter di Cristian Chivu, in un match testa-coda contro il Pisa, il primo anticipo della 22esima giornata di serie A. I nerazzurri puntano alla vittoria per consolidare il primato in classifica, mentre i toscani di Alberto Gilardino hanno disperatamente bisogno dei tre punti per provare a togliersi dalla scomoda ultima posizione (che condividono con il Verona). Nell’Inter probabile l’impiego dal primo minuto di Pio Esposito, che potrebbe essere preferito a Thuram.

Gilardino: “Pisa contro Inter con incoscienza e spregiudicatezza”

“Dovremo essere bravi, lucidi ed equilibrati all’interno della partita con un grande spirito di sacrificio, perché incontriamo la prima della classe, una squadra con grandissime qualità tecniche e fisiche”. Così l’allenatore del Pisa Alberto Gilardino alla vigilia della partita contro l’Inter a San Siro. Una sfida sulla carta impari contro la corazzata di Chivu che però i nerazzurri si preparano ad affrontare con coraggio e determinazione, così come sottolineato dal tecnico. “Da parte nostra dovremo essere perfetti in fase difensiva e altrettanto bravi quando avremo il pallone, giocando con coraggio, personalità e la voglia di sfruttare tutte le opportunità che ci concederanno”, ha aggiunto. “Parole d’ordine? Incoscienza e spregiudicatezza. Avremo più di 5mila tifosi al seguito, un bellissimo spettacolo; speriamo di poterli rendere felici e soprattutto portare a casa punti, perché necessitiamo di quello”, ha concluso Gilardino.

Inter-Pisa: le probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito.

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

Inter-Pisa: orario e dove vederla

Inter-Pisa, in programma al Meazza alle 20.45, sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Dazn.