lunedì 19 gennaio 2026

Senegal campione d’Africa: festeggiamenti per le strade di Torino

Il Senegal vince la Coppa d’Africa, tifosi in festa per le vie di Torino
LaPresse
La vittoria, arrivata ai tempi supplementari al termine di una gara intensa e segnata da polemiche, è stata decisa da un gol di Pape Gueye

Centinaia di persone hanno invaso le strade di Torino per festeggiare la vittoria del Senegal della Coppa d’Africa, dopo la vittoria per 1-0 contro il Marocco nella finale di Rabat. Ad animarsi è stato soprattutto il quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese, dove la numerosa comunità senegalese ha celebrato il successo della propria nazionale. La vittoria, arrivata ai tempi supplementari al termine di una gara intensa e segnata da polemiche, è stata decisa da un gol di Pape Gueye.

