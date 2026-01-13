Roma-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 13 gennaio, la Roma di Gian Piero Gasperini, che negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026 incontra in casa, in gara unica, il Torino. La vincente affronterà nei quarti l’Inter, che ha battuto il Venezia 5-1.

Gasperini: “Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tanto”

“Una competizione molto importante, soprattutto man mano che si va avanti e non a caso alla fine ci sono sempre le squadre migliori. Tutti ci tengono. E poi avremmo la possibilità di giocare la finale in casa. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo“. Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in esclusiva a Sportmediaset, alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino. Per il tecnico anche l’occasione una rivincita: “Con l’Atalanta sono arrivato tre volte in finale senza vincerla, con rammarico. I granata sono sempre difficili da affrontare, ostici e solidi. Magari in campionato non hanno avuto la continuità per stare ancora più in alto ma sarà una gara dura”. Con il Torino ci fu la prima sconfitta di Gasp sulla panchina giallorossa: “Mi ricordo un caldo (era settembre, ndr)… stavolta ci saranno altre temperature, sarà tutto diverso”.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2) : Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, El Shaarawy.

: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, El Shaarawy. Torino (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Tameze, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams.

Roma-Torino: orario e dove vederla in tv in chiaro

Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.