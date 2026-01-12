Genoa-Cagliari 3-0, De Rossi si prende lo scontro salvezza

Il Genoa di Daniele De Rossi torna alla vittoria travolgendo 3-0 il Cagliari nel match salvezza valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. I liguri aprono le danze con Colombo al 7′, trovano il raddoppio con Frendrup al 75′ e chiudono i giochi con Ostigard al 78′. Con la vittoria di oggi il Genoa sale a 19 punti, agganciando proprio i sardi e portandosi a +5 dalla zona retrocessione.
IL TABELLINO
GENOA-CAGLIARI 3-0
Genoa (3-5-2): Leali 6,5; Marcandalli 6,5, Ostigard 7,5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5,5 (1′ st Masini 6), Malinovskyi 7 (29′ st Thorsby 6), Frendrup 7, Ellertsson 6 (37′ st Sabelli sv), Martin 6,5; Vitinha 6,5 (37′ st Messias sv), Colombo 7 (29′ st Ekhator 6). A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. All.: De Rossi 7,5
Cagliari (4-3-3): Caprile 5,5; Palestra 5,5, Rodriguez 5 (1′ st Idrissi 6), Luperto 5,5, Obert 5,5; Adopo 5,5, Prati 6, Mazzitelli 6 (24′ st Zappa 6); Luvumbo 5 (17′ st Gaetano 6), Kilicsoy 5,5, Esposito 5,5 (24′ st Borrelli 6). A disp.: Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. All.: Pisacane 5
Arbitro: La Penna
Marcatori: 7′ Colombo, 30′ st Frendrup, 33′ st Ostigard
Ammoniti: Rodriguez (C), Frendrup (G), Obert (C), Masini (G), Mazzitelli (C), Adopo (C), Luperto (C)