Arbitri, 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia Antonio Zappi

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato il presidente dell’Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio Zappi, con 13 mesi di inibizione. E’ stata quindi pienamente accolta la richiesta di 13 mesi di inibizione avanzata oggi in udienza del procuratore federale, che lo scorso 15 dicembre aveva deferito il numero uno dell’Aia per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 2 mesi di inibizione Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’Aia.

Accolta la richiesta della procura

La Procura della Figc aveva chiesto 13 mesi di sospensione per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, componente dell’Aia, per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Nel giudizio sportivo li vedono accusati di avere costretto alle dimissioni i dirigenti Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per sostituirli con gli ex arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi.