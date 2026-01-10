FA Cup: Crystal Palace eliminato dal Macclesfield, club di sesta divisione

Alcuni l’hanno già definita l’eliminazione più clamorosa nella storia della FA Cup. Il Crystal Palace, squadra campione in carica del prestigioso trofeo inglese, è stato eliminato ai 32esimi di finale dal Macclesfield, club di sesta divisione. Sconfitta per 2-1 per i londinesi in casa del piccolo club del Cheshire, e invasione di campo, alla fine del match, dei tifosi del Macclesfield, squadra peraltro allenata da John Rooney, fratello di Wayne, ex centravanti del Manchester United. Tra gli altri match di giornata, tondo 10-1 per il Manchester City in casa contro l’Exeter: i gol di Alleyne, Rodri, autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater e reti di Lewis (doppietta), Semenyo, Reijnders, O’Reilly e McAidoo. Sul 9-0 la rete della bandiera ospite con Birch.

AGAINST ALL ODDS! 🤯 @thesilkmen HAVE KNOCKED OUT THE HOLDERS!



Is this the biggest upset in the history of the #EmiratesFACup? pic.twitter.com/c4xvwMmLkE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2026

FA Cup, tutti i risultati del 10 gennaio