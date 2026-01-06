Sassuolo-Juventus 0-3, gol e assist per David

La Juventus torna a correre. Nell’anticipo serale della 19a giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo cade 0-3 in casa al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Un autogol di Muharemovic al 16′ incanala sul binario giusto la partita per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nella ripresa poi Miretti e David nel giro di due minuti, fra il 62′ e il 63′, chiudono la pratica. In virtù di questo successo i bianconeri salgono a 36 punti, mentre il Sassuolo allenato dall’ex Fabio Grosso (stasera alla 400esima panchina in carriera) resta a quota 23.
Sassuolo-Juventus: il tabellino
Sassuolo (4-3-3): Muric; Doig, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz (90′ Odenthal); Konè, Matic (77′ Lipani), Thorstvedt (39′ Fadera); Iannoni (77′ Vranckx), Pinamonti, Laurientè (77′ Pierini). Allenatore. Grosso
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie (75′ Joao Mario), Locatelli, Thuram, Cambiaso (85′ Cabal); Miretti (90′ Zhegrova), Yildiz (85′ Adzic); David (77′ Openda). Allenatore: Spalletti
Gol: 16′ aut. Muharemovic (J), 62′ Miretti (J), 63′ David (J)
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno