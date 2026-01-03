Juventus-Lecce 1-1, i bianconeri frenano

Una Juventus deludente non va oltre l’1-1 in casa contro il Lecce, nell’anticipo del sabato delle 18 della 18esima a giornata di Serie A. I gol di Banda per gli ospiti al al 47′, nel recupero del primo tempo, e di McKennie per i bianconeri al 49′, all’inizio della seconda frazione. Nella ripresa la Juve sbaglia anche un rigore con David, concesso per un fallo di mano di Kaba. La squadra di Spalletti resta al quarto posto in classifica, a 33 punti, in coabitazione con la Roma, che scende in campo alle 20.45 con l’Atalanta a Bergamo.

Spalletti: “Ottima partita, David è rigorista ma deve fare gol“

“Abbiamo fatto una buonissima partita, sotto il piano del gioco si è fatto dei passi in avanti poi è chiaro che il risultato fa sempre la differenza e l’abbiamo pareggiata”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro il Lecce. Sulle difficoltà in attacco. “Quando siamo in area di rigore devi prevedere dove passa la palla, abbiamo messo dentro tante palle in area senza mai trovare l’uomo in grado di correggerla. Bisogna migliorare nelle scelte lì dentro”, ha aggiunto. Sul rigore sbagliato da David ha detto. “Lui è un rigorista che li batte benissimo, non è riuscita ad alzarla. Anche Locatelli e Yildiz sono rigoristi, ma probabilmente la prossima volta interverrò anche io. Ma la parte emozionale della partita conta e a volte funziona così. Non credo sia stato solo per farlo segnare. Naturalmente lui deve fare gol, perchè se no succede il pandemonio”, ha aggiunto. “Ma ormai la partita l’abbiamo pareggiata e dobbiamo pensare alla prossima partita, perchè penso che giocando così di partite ne vinceremo”, ha dichiarato Spalletti.