Atalanta Roma 1-0, ritorno amaro per Gasperini

Ritorno amaro per Gian Piero Gasperini nella ‘sua’ Bergamo. Un’ottima Atalanta batte la Roma per 1-0, nell’anticipo serale della 18/a giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per i nerazzurri di Palladino, che si portano a 25 punti in classifica a ridosso della zona Europa. Secondo ko in tre partite, invece, per la Roma del Gasp che continua a faticare negli scontri diretti contro le dirette concorrenti per un posto in Champions. I giallorossi restano a quota 33 punti e vengono raggiunti dalla Juve al quarto posto. Grande l’accoglienza dei tifosi atalantini per il loro ex allenatore Gasperini, accolto tra cori e striscioni. D’altronde nove anni di successi non si dimenticano facilmente. Reduce dal ko interno contro l’Inter, l’Atalanta si riscatta ritrovando la vittoria tra le mure amiche grazie alla rete di Scalvini, al 12esimo.Prossimo impegno per la Dea un altro scontro diretto in chiave Champions contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La Roma, invece, nel prossimo turno sarà di scena a Lecce in casa dell’ex Di Francesco.